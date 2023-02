Allarme in aeroporto a Catania per un borsone con ascia e coltelli lasciato all'ingresso

Su segnalazione da parte di alcuni passeggeri, agenti della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Catania, sono intervenuti presso una delle porte d’ingresso dell’aerostazione, dove era stato abbandonato un borsone di colore nero. Dopo aver effettuato i primi controlli “antiesplosivi”, il borsone è stato sottoposto al controllo radiogeno: dalle immagini evidenziate si è accertato che conteneva due coltelli di grosse dimensioni e una ascia della lunghezza di circa 60 cm. Al fine di individuare chi avesse abbandonato il borsone, sono state visionate le videoregistrazioni della zona, dalle quali gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire alla persona che se ne era poco prima disfatta. Una pattuglia in servizio in sala imbarchi, ormai a conoscenza della fisionomia del proprietario del borsone, è riuscita a individuarlo nei pressi del gate d’imbarco di un volo con destinazione a Dubai (Emirati Arabi) dove era diretto. Il passeggero di nazionalità bengalese, è stato deferito alla locale A.G., in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

