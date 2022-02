Allarme per fuga di gas a Capaci: sgomberate 10 famiglie

Allarme fuga di gas in piazza Cardinale Ruffini a Capaci, in provincia di Palermo, dove alcuni giorni fa operai avevano eseguito dei lavori. Un immobile con dieci famiglie è stato sgomberato, circa 35 persone. Stanno intervenendo i vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. L’area è stata transennata e il traffico bloccato. Stanno intervenendo gli operai per mettere in sicurezza l’aria ed eseguendo la riparazione nella condotta del gas.



