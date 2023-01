Allerta a Stromboli per eruzione parossistica

Il sistema di allerta Early Warning installato sull'isola di Stromboli ha appena indicato la possibilità di un eruzione parossistica. Lo comunica il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, che raccomanda, nell’eventualità di un’eruzione, di non uscire da casa e allontanarsi da porte e finestre e a seguire scrupolosamente le indicazioni date dal personale in caso ci si trovi presso alberghi e/o locali pubblici. Chi si trova in barca, non dovrà avvicinarsi alla costa.



