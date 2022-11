Allerta maltempo in Sicilia, alcuni sindaci chiudono le scuole

Allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile siciliana, e scuole chiuse domani in alcune città. In provincia di Messina, alcuni sindaci hanno già disposto la chiusura con un'ordinanza, ecco dove: a S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Alì Terme, Letojanni, Limina e a S. Alessio Siculo.

Pubblicità

Identica disposizione a Ragusa, dove domani restaranno chiusi anche ville comunali e cimiteri. "Colgo l’occasione - dichiara il sindaco Peppe Cassì - per invitare i cittadini alla prudenza e per ringraziare Protezione civile, Polizia Municipale, nonché tutte le Forze dell’Ordine che con grande dedizione si spendono per il bene della collettività in queste giornate complicate".

Scuole chiuse domani anche ad Agrigento per il maltempo. Il sindaco Francesco Miccichè ha emanato un’ordinanza che prevede la chiusura per gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private; i giardini pubblici; gli impianti sportivi all’aperto; i cimiteri e i sottopassi. Sospesi anche tutti i mercati rionali.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA