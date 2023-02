Allerta rossa per maltempo, da Catania a Messina scuole chiuse

A seguito dell’avviso di rischio idrogeologico e idraulico diramato dalla protezione civile regionale, con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia Orientale, molti Comuni stanno adottando il provvedimento di chiusura delle scuole. A cominciare da Catania il Commissario Straordinario del Comune di Catania Piero Mattei ha disposto per domani giovedì 9 febbraio 2023 la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e l’interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali parchi e giardini pubblici e cimiteri. Lo rende noto l'Amministrazione Comunale, che raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti da casa solo in casi strettamente necessari, di tenere la massima prudenza alla guida dei veicoli e di stare lontani dai corsi d’acqua.

Sempre a Catania tutte le attività didattiche, scientifiche e culturali previste nelle sedi dell’Università (dipartimenti, Scuola Superiore e Strutture didattiche speciali delle sedi di Ragusa e Siracusa, aree dell’Amministrazione centrale) sospenderanno le lezioni.

Alcuni sindaci della provincia etnea, come San Giovanni La Punta e Acireale, hanno già comunicato la chiusura.



Scuole chiuse domani anche nel versante jonico della provincia di Messina. Hanno già predisposto l’ordinanza i Comuni di Messina, Alì Terme, S. Teresa di Riva. S. Alessio Siculo e Furci Siculo, Taormina, Letojanni, Savoca, Antillo, Roccalumera, Nizza e Pagliara. Nella giornata di domani 9 febbraio, viene evidenziato nel bollettino della Protezione civile regionale che «persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centro- orientali. I rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Nevicate al di sopra dei 500-700 metri.

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha deciso la chiusura per due giorni, il 9 e 10 febbraio.

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha adottato lo stesso provvedimento per la giornata di domani. Nella Sicilia orientale l'allerta meteo è rossa, in quella centrale è arancione, in quella occidentale è gialla.

