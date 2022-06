Altra sparatoria con gambizzazione a Siracusa: ferito un 29enne

Sparatoria ieri sera in via Algeri, zona nord di Siracusa. Un 29enne, che era agli arresti domiciliari, è stato ferito da alcuni colpi di pistola ad entrambe le gambe e ad un piede. Immediatamente soccorso, è stato trasferito all’ospedale Umberto I di Siracusa dove si trova ricoverato. Non è in gravi condizioni. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto ed i motivi di quella che appare come un’intimidazione. Solo dieci giorni fa, sempre nella zona nord della città, c'era stata una sparatoria in strada, ricondotta a un movente passionale.

Per il ferimento di ieri sera i carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 19enne. La vittima è stata colpita da due proiettili calibro. I militari hanno rintracciato due giovani di 19 e 22 anni, trovando dopo alcune perquisizioni il revolver usato. Il 19enne è stato trasferito in carcere accusato di essere l’esecutore materiale del ferimento, mentre il 22enne è stato denunciato per aver favorito la fuga del complice. L’agguato sembra sia scaturito per un debito maturato dalla vittima.



