Altri due "furbetti" del Reddito di cittadinanza scovati in Sicilia: coppia denunciata

Ancora furbetti del reddito di cittadinanza. Nei guai sono finiti due coniugi di 37 e 35 anni, denunciati dai carabinieri a Scoglitti, frazione di Vittoria (Ragusa) per truffa aggravata e dichiarazioni false per il percepimento del reddito di cittadinanza. Dalle indagini è emerso che la coppia per ricevere una quota maggiore del beneficio aveva presentato all’Inps la documentazione relativa a un contratto di affitto mensile per un immobile che non risultava più in atto da anni. L’escamotage ha permesso ai due coniugi di percepire un reddito di cittadinanza maggiorato in proporzione al rimborso delle spese di affitto di fatto inesistenti, riuscendo così a ottenere illecitamente la somma complessiva di oltre 3.000 euro. Per loro è così scattata la denuncia.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA