Ambiente e legalità:  20 denunce e 8 sequestri penali dalla Capitaneria di Porto

I militari della Capitaneria di Porto della Sicilia Occidentale, nell’ambito dell’operazione Betelgeuse, hanno sequestrato due cantieri nautici che effettuavano lavorazioni su unità da diporto in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. Sigilli sono stati posti anche a cinque aree in un’azienda vinicola in provincia di Trapani dove erano stati abbandonati 22 metri cubi di rifiuti.

Sotto sequestro diverse aree demaniali nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento volte all'abbandono incontrollato di rifiuti, per circa 13.000 metri quadrati.

Nel corso dell’operazione condotta con i tecnici dell’Arpa sono stati condotti 228 controlli; 20 denunce presentate, ed eseguiti 8 sequestri penali, per 18.000 metri quadrati, comminate inoltre 9 sanzioni amministrative per oltre 22.000.



