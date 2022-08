Ancora sangue sulle strade, un 26enne si schianta contro un muro a Sant'Agata di Militello

Un giovane di 26 anni ha perso la vita stamani a Sant'Agata di Militello in un incidente stradale autonomo. Il ragazzo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, pare viaggiasse a bordo di una BMW sulla SP161 da Militello Rosmarino a Sant'Agata di Militello, quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muretto.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant'Agata di Militello. Inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.

