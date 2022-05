Ancora un'auto in fiamme a Gela: è toccato ad un consigliere comunale

Ancora un attentato incendiario a Gela ai danni di un consigliere comunale. In fiamme l’auto di Gabriele Pellegrino, imprenditore di 46 anni, consigliere comunale di Diventerà Bellissima. L’auto, una «Smart For Two», intestata alla sua azienda, ed in uso allo stesso consigliere, era parcheggiata sotto la sua abitazione, in via Ettore Romagnoli. L’incendio è avvenuto nel cuore della notte, intorno alle 3.30. Le fiamme hanno interessato anche una Fiat Doblò, che era parcheggiata accanto all’auto di Pellegrino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il 13 aprile scorso era stata incendiata l’auto di Alessandra Ascia, anche lei consigliere comunale che per anni ha militato nel Pd mentre dopo appena una settimana un rogo ha danneggiato l’auto dell’avvocato Anna Comandatore, ex consigliere comunale ed esponente di «Diventerà Bellissima». All’inizio di aprile erano state distrutte da un incendio due macchine del Comune di Gela.



