Anziana in stato confusionale non riesce a contattare il figlio: carabinieri allertati da un utente

In stato confusionale aveva più volte tentato di contattare il figlio, non riuscendo, però, a comporre il numero esatto. I carabinieri della Stazione di Marsala, nel Trapanese, sono intervenuti in soccorso di una 95enne che vive da sola in un appartamento e che nel tentativo di chiamare il figlio aveva più volte sbagliato la composizione del numero telefonico. Proprio una delle persone contattate dalla pensionata ha intuito lo stato confusionale della donna dando l’allarme al 112 e lasciando il numero telefonico dell’anziana ai militari della Compagnia di Cammarata (Agrigento) che hanno subito contattato i colleghi sul posto.

Dopo essere risaliti all’intestataria dell’utenza e alla sua residenza, sul posto è stata inviata una pattuglia per accertarsi delle sue condizioni di salute. Ai carabinieri la pensionata ha detto di voler solo fare una chiacchierata con il figlio, così i militari sono rimasti a farle compagnia in attesa dell’arrivo della nipote, a cui è stata affidata.

