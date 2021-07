Anziano muore in incidente stradale nel Siracusano

Incidente stradale mortale sulla strada statale 193, nel Siracusano. Vittima Francesco Amoddio, 89 anni, residente a Sortino, mentre un 52enne è rimasto ferito. Lo scontro tra un furgone che poi è andato a sbattere contro un albero e un’auto che si è ribaltata, guidata dall’89enne. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente avvenuto in prossimità di un cavalcavia. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito allo scorso. Ma i medici giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.



