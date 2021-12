Apocalisse a Ravanusa, ritrovato il corpo di Giuseppe Carmina: era uno degli ultimi due dispersi

È stato appena ritrovato dai vigili del fuoco uno dei due dispersi dell’esplosione avvenuta a Ravanusa sabato scorso. All’appello ancora mancavano Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio. Quello ritrovato è il cadavere di Calogero. Secondo le prime sommarie informazioni il corpo senza vita è stato ritrovato in un garage. Per tutto il giorno i soccorritori hanno rimosso le macerie di quello che era l’appartamento del padre, dove il figlio si era recato per lasciare l’auto e per un veloce saluto. L’obiettivo era riuscire ad arrivare al livello della strada. Non è ancora chiaro se il cadavere ritrovato sia quello del padre o del figlio. Ed è proprio Giuseppe Carmina, l'utima persona ancora data per dispersa.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA