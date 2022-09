Arrivi dei migranti non si fermano a Lampedusa

Altre tre barche, con a bordo 144 migranti, sono state intercettate, fra nove miglia e l'ingresso del porto di Lampedusa, dalle motovedette della Guardia di finanza. Salgono a 8, per un totale di 300 persone, gli approdi dalla scorsa notte. Gli ultimi 3 natanti, partiti da Sfax e Kerkenna in Tunisia e da Zawiya in Libia, avevano a bordo 49 (di cui 24 donne e 2 minori) migranti scappati da Guinea, Camerun e Senegal, 57 (fra cui una donna e 4 minori) algerini e tunisini e 38 bengalesi, siriani, egiziani e palestinesi.

Pubblicità

All’hotspot, dove anche i tre gruppi sono stati portati, le presenze sono salite a 701, a fronte di 350 posti disponibili. La polizia sta già scortando, su disposizione della Prefettura di Agrigento, verso il porto, 80 ospiti che verranno imbarcati sul traghetto Cossyra diretto a Porto Empedocle.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA