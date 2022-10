Assaltò distributore di carburante, preso pluripregiudicato a Catania

Lo scorso 26 ottobre 2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato, Giovanni Spina, classe '89, con precedenti per delitti in materia di stupefacenti, per reati contro il patrimonio e di evasione, gravemente indiziato di due rapine commesse nelle notti del 4 e del 12 ottobre 2022, nonché dei delitti di porto in luogo pubblico di arma clandestina con relativo munizionamento e ricettazione. Lo scorso 12 ottobre, intorno alle ore 23:15, l’uomo si era reso protagonista di una rapina all’interno di un distributore di carburante in via Palermo. La Polizia intervenuta aveva rinvenuto sul manto stradale di una via limitrofa numerosi pacchetti di sigarette di varie marche, danaro in monete e un cassetto di un registratore di cassa.

Nel corso delle investigazioni è stato recuperato un sacco dell’immondizia con all’interno l'abbigliamento indossato dagli autori della rapina, in parte intriso di tracce ematiche. Dall’analisi delle diverse registrazioni riprese dai sistemi di videosorveglianza si appurava, inoltre, che gli autori della rapina, nel corso della fuga successiva alla commissione del predetto delitto, avevano perso l'arma in precedenza utilizzata, che risultava essere un fucile da caccia con canne e calcio segati e con matricola abrasa.

Nel corso dell’esecuzione della misura cautelare la Polizia di Stato sono stati trovati nell'abitazione dell’indagato, 4 grammi di "cocaina" e diversi fogli manoscritti contenenti cifre e nominativi.

