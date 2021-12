Assalti ai distributori di benzina con il flex: un arresto, ricercati due complici

I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne di Marineo, Salvatore Scalia, accusato di avere partecipato ad un colpo ad un distributore di benzina aprendo la cassaforte del self service con un flex. Il provvedimento è stato emesso del gip del tribunale di Termini Imerese Angela Lo Piparo su richiesta della procura che ha coordinato le indagini.

Pubblicità

La vicenda risale allo scorso 24 novembre, quando tre giovani aggredirono il custode di un distributore di carburante sulla strada statale 121, al confine tra i comuni di Ciminna e Mezzojuso, per portare via il denaro presente nella cassa automatica dell’impianto self service. Dopo averlo minacciato e picchiato i tre avrebbero costretto con la forza il custode ad aprire la cassa automatica forzando con un flex la cassaforte presente nel punto vendita. Il bottino era stato di circa 8 mila euro. In questi ultimi mesi sono stati diversi i colpi della banda del flex a Palermo e in provincia. Sono in corso indagini dei carabinieri di Bagheria e della Compagnia di Piazza Verdi per risalire ai due complici e stabilire se i tre del commando siano responsabili di altri colpi compiuti nelle scorse settimane.

La Alfa Romeo 147 sarebbe stata utilizzata per compiere altri colpi, non solo a Palermo ma anche a Catania. Come ricostruito nell’ordinanza del gip, Scalia, insieme ad una donna residente a Palermo, il 29 novembre era stato arrestato dai poliziotti della questura di Catania accusato di furto aggravato a una tabaccheria nel centro etneo. L’auto era la stessa le targhe diverse, oggetto di furto nei giorni precedenti.

Gli agenti di polizia avevano sequestrato due targhe rubate, due smerigliatrici, le batterie, un carica batterie e 12 dischi per il fliex di varie dimensione. In queste ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno ai danni di distributori: il 27 novembre sulla statale Palermo-Sciacca nei pressi di San Giuseppe Jato (stessa auto); il primo novembre e la notte 15 e il 16 novembre erano stati denunciati un furto e un tentato furto a un distributore a Palermo; il 15 novembre un altro colpo ai danni di un altro distributore Eni di Palermo; il 3 dicembre alla stazione di servizio Eco Energy di Palermo; l’1 dicembre altro furto a Palermo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA