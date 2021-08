Assembramenti in lido della Plaia: i carabinieri lo chiudono per 5 giorni

Il giorno di Ferragosto i carabinieri della Compagnia di Catania – Fontanarossa, oltre ad aver irrogato numerose sanzioni per la violazione del Codice della Strada, hanno applicato la sanzione della chiusura temporanea per cinque giorni ad un lido della Playa dove vi erano circa 200 persone, alcune delle quali ballavano in uno spazio all’aperto con tanto di palco e postazione per il DJ, con conseguenti assembramenti.

I servizi sono stati svolti anche in tutta la Provincia etnea, in particolare nei Comuni di Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano e Aci Castello, dove, i militari della Compagnia di Giarre e di Acireale, nell’arco del fine settimana, hanno sottoposto a controllo 129 veicoli, identificando 256 persone e sanzionandone 32 per violazioni relative al Codice della Strada, in particolare per il mancato uso del casco protettivo o delle cinture di sicurezza, irrogando sanzioni amministrative per un valore complessivo di circa 1.600,00 euro. Nel frangente sono state sanzionate anche due persone per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sono stati segnalati alla Prefettura 4 soggetti, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

