Atterraggio d'emergenza a Palermo per il volo Lufthansa partito da Malta e diretto a Francoforte

Un volo della compagnia tedesca Lufthansa partito da Malta e diretto a Francoforte è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. A bordo del velivolo, per cause da accertare, durante il tragitto è stata riscontrata una probabile avaria di uno dei due motori e per questo motivo si è reso necessario un atterraggio di emergenza sulla pista di Punta Raisi. L’aereo, volo LH1311, è atterrato a Palermo in modo regolare alle ore 20.10 e non si segnalano criticità tra i passeggeri. Successivamente sarà predisposto un ulteriore volo per ricondurre i viaggiatori nella città tedesca di destinazione.

