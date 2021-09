Aula troppo piccola, rinviato a ottobre il processo Open Arms a Salvini

«Non voglio parlare della vicenda personale. L'unica cosa che mi dispiace è che mi sono cimentato in pratiche che mi erano sconosciute: la lista testi, questo lo chiamiamo o non lo chiamiamo, disturberemo. Non ero mai stato in un’aula di tribunale da imputato. Adesso questo giudice di Palermo ha rinviato a ottobre ma ha chiesto se potevamo rinviare di un mese l'udienza. Sono a disposizione, a quanto ho capito è il 23 ottobre». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook ha annunciato lo slittamento della pria udienzma del processo Open Arms a Palermo che era in programma il 15 settembre ma che ora è stata fissata quasi un mese dopo

«Ho la fortuna di avere un’amica come Giulia Bongiorno a darmi una mano. La cosa bizzarra è che ci sia stata l'archiviazione perchè il fatto non sussiste a Catania e ci sia stato il rinvio a giudizio a Palermo con l’arringa del Procuratore generale il cui nome ora si legge sui giornali nel borsino per andare a Roma o guardare da altre parti. Non è un problema per Matteo Salvini ma un problema per l’Italia», ha aggiunto.

Da quanto si è appreso o spostamento dell’udienza del processo Open Arms al 23 ottobre (come detto era prevista il 15 settembre) è stato deciso per motivi logistici: l’aula della seconda sezione penale non potrà contenere le venti parti civili. Così il 15 settembre il giudice aprirà il processo che verrà poi spostato nell’aula del carcere Pagliarelli.

