Auto contro un furgone, muore un 47enne di Petrosino

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla Strada statale 115 che collega Marsala con Mazara del Vallo, nel Trapanese. La vittima è Andrea Parrinello, 47 anni, residente a Petrosino. La sua auto si è scontrata con un furgone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale medico, ma per il 47enne non c'è stato nulla da fare. "Esprimo il mio più profondo cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale per la tragica scomparsa, in un incidente stradale, del nostro concittadino Andrea Parrinello - scrive il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi -. Persona di grande sensibilità e umanità, insegnante presso l’IISS Ruggiero D’Altavilla di Mazara del Vallo, era da sempre impegnato sul territorio nella promozione di eventi e manifestazioni. Ai suoi familiari e ai suoi cari giungano i nostri sentimenti di vicinanza in questo momento di dolore".

