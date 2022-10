Auto di servizio per usi privati, condannato dirigente della Regione

I giudici della Corte dei Conti presieduti da Vincenzo Lo Presti ha condannato in primo grado Giovanni Landini, dirigente dell’azienda regionale delle foreste demaniali a risarcire con 10 mila euro l’assessorato al Territorio per il danno di immagine causato dall’avere utilizzato l’auto di proprietà della Regione per scopi personali. Landini, secondo quanto accertato dai colleghi della Forestale di Trapani, dal luglio del 2016 all’aprile del 2017 "avrebbe utilizzato di servizio per spostarsi dalla sua residenza a Palermo, - si legge nella sentenza - la sede di servizio a Trapani e altri distaccamenti non autorizzati e non inerenti all’attività di servizio». «E' indubitabile - scrivono i giudici - che la condotta del dirigente ha leso l’immagine dell’amministrazione dove lo stesso prestava servizio e ciò per la gravità dei fatti contestati. La procura ha quantificato il danno di immagine in 10 mila euro. Gli indicatori giustificano integralmente la richiesta risarcitoria del pm contabile».



