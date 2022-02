Auto in fiamme dopo scontro sulla Palermo-Catania: 20enne in gravi condizioni

Incidente stradale sulla Palermo Catania nella zona del raccordo autostradale nella zona di Villabate. Un giovane palermitano di 20 anni, A.A. si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico. Lo scontro questa mattina tra l’Opel Corsa guidata dal giovane e un autocarro guidato da un uomo di 40 anni di Catania che stava andando al teatro Massimo a prendere del materiale.

Pubblicità

Nell’impatto l’auto è andata in fiamme. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale e i sanitari del 118. L'autostrada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di operare. Si sono formate in autostrada in direzione Palermo lunghe code di vetture.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA