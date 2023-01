Auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria a Licata

Cinque autovetture sono state distrutte, una sesta è stata invece pesantemente danneggiata. Il rogo è divampato per cause ancora non chiare, nel piazzale di una concessionaria di auto sulla strada statale 115, all’altezza di via Palma a Licata, nell’agrigentino. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, mentre delle indagini si stanno occupando gli agenti del commissariato. L'ipotesi investigativa privilegiata sarebbe quella di un rogo doloso. Fra le auto distrutte una Porsche Macan e diverse Bmw.



