Auto si ribalta davanti al carcere dell'Ucciardone e i due occupanti si dileguano: misteriosa fuga a Palermo

Un’auto si è ribaltata stamane in via Crispi, di fronte al carcere palermitano dell’Ucciardone, e gli occupanti, un uomo e una donna, sono fuggiti - secondo quanto riferito da alcuni automobilisti - abbandonando la vettura sulla carreggiata. Non si conoscono ancora i motivi della misteriosa fuga dei due che si trovavano a bordo dell'auto coinvolta in questo incidente. La sezione infortunistica della polizia municipale sta conducendo le indagini.

