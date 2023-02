Auto si ribalta nell'Agrigentino: morto il giovane che era alla guida

Una Fiat Panda si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona. Morto il giovane che era alla guida: un ventiseienne di Aragona, Raimondo Giglia. Erano le 7 quando un passante s'è accorto di quell'auto ribaltata ed ha subito chiamato il 118. Il giovane aragonese pare che sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari sono accorsi e hanno trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio» dove i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso, avvisando i carabinieri della tragedia. Una pattuglia dei militari dell’Arma è stata subito mandata in perlustrazione. E i militari hanno trovato l’autovettura - la Fiat Panda grigia - ribaltata. Non è chiaro quando si sia verificato l’incidente stradale, verosimilmente nella notte.

«Siamo vicini alla famiglia, siamo tutti sconvolti. Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del Carnevale. E’ una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo Giglia, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori». Lo ha detto il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, che si è recato sul luogo dell’incidente stradale in viale Mediterraneo nella zona industriale di Agrigento-Favara e Aragona. Il ventiseienne che ha perso la vita era impiegato in un’impresa di pulizie. Il padre è un operatore scolastico dell’Elementare di Aragona. «Una famiglia di grandi lavoratori - ha confermato il sindaco Pendolino -, di gente veramente perbene. Siamo sconvolti, siamo sconvolti».

