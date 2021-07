Automobilista muore nello scontro con un'altra auto nel Catanese: c'è anche un ferito

La strada statale 288 "Di Aidone" è provvisoriamente chiusa in prossimità del km 11, a Ramacca (CT), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita e un'altra ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA