Automobilisti indisciplinati e in stato di ebrezza: multe per 12.800 euro

Sanzioni per più di 12.800 euro per violazioni al Codice della strada sono state elevate la notte scorsa a Catania dai carabinieri durante controlli nel centro della città. I motivi sono stati la mancata copertura assicurativa, la mancanza dei circolazione, la mancata revisione. I militari hanno inoltre proceduto al sequestro e al fermo amministrativo di cinque veicoli e al ritiro di cinque carte di circolazione. Tre persone inoltre, un 25enne, un 33enne ed un 37enne sono state denunciate perchè sorprese alla guida di auto in stato di ebbrezza. A loro è stata inoltre ritirata la patente di guida.



