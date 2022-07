Autopsia e convalida del fermo: 24 ore decisive per il giallo della morte di Debora

Domani sarà una giornata clou per chiarire il giallo della morte di Debora Pagano, 32 anni, trovata morta in circostanze misteriose nella sua abitazione a Macchia di Giarre, in provincia di Catania. Il compagno Leonardo Fresta, panificatore di 40 anni, è stato fermato per omicidio volontario, ma ha raccontato agli investigatori di avere trovato la sua convivente, senza vita in bagno mentre erano in casa; sul corpo nessun segno apparente di violenza. L’uomo solo domenica mattina ha però chiamato il 118 per dare l’allarme. Quando i sanitari si sono accorti che la morte della donna risaliva a parecchie ore prima hanno avvisato i carabinieri. Dopo i primi rilievi nell’abitazione della coppia da parte dei militari del Sis i carabinieri hanno fermato l’uomo per omicidio.

E domani alle 12 si terrà l'udienza di convalida del fermo, con il Gip che vaglierà la posizione dell'uomo e lo sottoporrà ad interrogatorio. Ma domani è una giornata clou anche per chiarire come è morta Debora. Una prima ricognizione cadaverica ha escluso la presenza sul corpo della donna di segni di violenza o di fori di proiettile. Solo l’autopsia potrà dunque chiarire le cause e la dinamica della morte. In attesa dell’esito degli esami Leonardo Fresta adesso è rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia che sarà eseguita al Cannizzaro di Catania.

La vittima faceva la donna delle pulizie. Tra lei e il compagno non vi sarebbero stati particolari screzi secondo quanto riferito dal legale dell’uomo, l'avvocato Salvatore La Rosa: per il penalista l'autopsia potrebbe ribaltare il convincimento degli investigatori.

