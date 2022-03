Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, Il ministro Giovannini conferma la nomina di Di Sarcina

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i decreti di nomina di Francesco Di Sarcina a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale e di Vincenzo Garofalo a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Le nomine hanno la durata di quattro anni. Lo si legge in una nota del Mims.

Una decisione destinata a riaprire le polemiche soprattutto da parte di Forza Italia che non ha mai gradito questo nome: Stefania Prestigiacomo in aula aveva chiesto al ministro la revoca della nomina di Di Sarcina «condivisa solo con un pezzo della maggioranza di governo, perché altrimenti si incrina in modo serio il rapporto di fiducia con un gruppo della maggioranza di governo. Forza Italia non può essere considerata dal ministro Giovannini un parente povero. L’invito pertanto è quello di ripensare una scelta manageriale assolutamente di ripiego».



