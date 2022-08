Bagni vietati anche a Mazzeo, la stagione nera della costa ionica

Sono quattro i punti con divieto di balneazione temporaneo nel tratto di costa compreso tra il territorio della città del centauro e Giardini Naxos. A causa di un guasto, dovuto all’intasamento delle condutture fognarie, i sindaci di Taormina, Mario Bolognari e Letojanni, Alessandro Costa, a scopo cautelativo, hanno diramato un’ordinanza di divieto di balneazione a Mazzeo allo sbocco del torrente omonimo.

Pubblicità

Si sta cercando, tra le proteste dei bagnanti, di risolvere al più presto il problema. Resta, nel frattempo in vigore, il divieto di balneazione diramato dal sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi in tre punti e precisamente: alla foce del torrente San Giovanni, alla foce del torrente Santa Venera ed allo sbocco del canale Recanati. Si tratta di aree, comunque, molto frequentate da quanti vogliono trascorrere momenti di relax in riva al mare.

Il tutto nasce, in questo caso, dai controlli sanitari dell’Asp effettuati in collaborazione con la Capitaneria di porto. Si attende l’esito delle nuove analisi delle acque che potrebbero restituire alla fruizione dei bagnanti tali punti della splendida costa giardinese. In ogni caso è balneabile la maggior parte dello specchio di mare delle principali cittadine turistiche siciliane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA