Ballo sulla candelora, per il Comitato caso chiuso ma non si dovrà ripetere

«È stata una brutta pagina che non si dovrà ripetere». Questo il commento che arriva dal Comitato per la festa di Sant’Agata sul caso del video della “ballata” sulla candelora. Un filmato che sui social e sui media ha scatenato un vespaio di polemiche. Ieri un membro del comitato - dopo un confronto con gli altri componenti - ha incontrato i vertici del cereo che hanno «ammesso» di aver agito con «troppa leggerezza» e di «non aver valutato le conseguenze».

«Si è trattato di un incidente che non doveva accadere. I portatori della Candelora hanno preso l’impegno di portare avanti la festa nel decoro e nel rispetto delle regole», affermano ancora dal Comitato. «Decoro dovrà essere la parola d’ordine nei prossimi giorni che rappresentano il momento clou delle celebrazioni. Non dimentichiamo che abbiamo gli occhi dell’Italia puntati. I catanesi aspettano da tempo di riabbracciare la loro Patrona in una festa che sia all’insegna della dignità e rispettosa della sensibilità di tutti», concludono dal Comitato.



