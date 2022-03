Gli agenti del commissariato di Canicattì (Agrigento) hanno notificato il provvedimento di chiusura di un bar del centro cittadino. L’esercizio resterà chiuso per dieci giorni come disposto dal questore Maria Rosa Iraci. La decisione dopo che è stata accertata la ripetuta presenza, all’interno del locale, di persone con precedenti penali e di polizia. Si tratta del sesto locale chiuso a Canicattì in poco tempo.





