Barcone carico di migranti si schianta sugli scogli a Lampedusa: ci sono feriti

Una nuova tragedia questa sera a Lampedusa, dove oggi già altri si sono registrati altri due naufragi al largo dell'isola. Un barcone, carico di migranti, è finito contro gli scogli all’imboccatura del porto e si è capovolto. I profughi - sono numerosi - sono riusciti a mettersi in salvo arrampicandosi sulle rocce. Ci sono feriti e le ambulanze sono già sul posto per prestare i necessari soccorsi e trasferirli al poliambulatorio. Al lavoro, al buio, anche i carabinieri.

"I vigili del fuoco non sono stati chiamati, potevamo illuminare tutta la costa e facilitare sia i soccorsi - ha detto Antonello Di Malta, segretario provinciale della Uil - Non comprendiamo, malgrado i vigili del fuoco siano deputati anche a questo, come mai non siamo stati chiamati. Abbiamo delle attrezzature adeguate all’illuminazione».

Sono 78, fra cui 30 donne e 9 minori, i migranti che erano sul barcone di 12 metri che s'è schiantato contro gli scogli di Punta Guitgia. A prestare i primi soccorsi alle persone - scappate da Costa d’Avorio, Gambia e Guinea - sono stati i militari della tenenza della Guardia di finanza. Poco prima di loro, a molo Favarolo, erano giunti due gruppi di 39 (11 donne e 3 minori) e 16 (15 donne e 1 minore) soccorsi dalla motovedetta Cp319. Salgono a 18 gli sbarchi, con 591 persone, dalla mezzanotte.

