Barcone si capovolge durante operazioni di soccorso: 40 in salvo

Tragedia sfiorata al largo di Lampedusa: un barcone con a bordo una quarantina di migranti si è capovolto mentre erano in corso le operazioni di soccorso da parte di Astral, la nave della Ong spagnola Open Arms. «Soccorso in extremis di 40 persone con vento forte e mare mosso» scrive la Ong in un tweet spiegando che «dopo molti tentativi per metterla in sicurezza, la barca sovraccarica si è capovolta». A bordo dell’imbarcazione naufragata, secondo il fondatore di Open Arms Oscar Camps, ci sono migranti provenienti dal Sudan e dall’Eritrea. «L'intervento immediato di Astral - sottolinea - ha permesso di recuperarli tutti, compreso un bambino».

Sia Open Arms sia la Guardia Costiera, che è arrivata sul posto quando l’imbarcazione era già capovolta e i migranti erano in acqua, non ci sarebbero vittime. «Tutte le persone sono state trasferite sulla nave della Guardia Costiera» aggiunge la Ong. I migranti verranno portati a Lampedusa.

Sono 238 i migranti arrivati, con 9 diverse imbarcazioni, a Lampedusa. A bordo dei natanti, intercettati al largo dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, c'erano da un minimo di 14 ad un massimo di 53 persone, tunisini per la maggior parte, fra cui donne e bambini. Ieri gli approdi erano stati 10 con un totale di 161 persone. All’hotspot, che ieri a metà mattinata ospitava 299 persone, adesso ci sono quasi 600 migranti.

