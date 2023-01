Belpasso: aggredisce la ex che lo aveva denunciato, arrestato

Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri a Belpasso (Catania) con l’accusa di aver aggredito la compagna 26enne. In un primo momento rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, dopo la convalida dell’arresto è stato posto ai domiciliari. Deve rispondere di atti persecutori. I militari sono intervenuti su richiesta della donna, che ha detto di essere stata aggredita dall’ex compagno, che era sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a seguito delle denunce sporte dalla ragazza nei suoi confronti per maltrattamenti.

Pubblicità

Ai militari la 26enne ha detto di essere stata minacciata ed ingiuriata dall’ex compagno, che l’accusava, tra l’altro, di non essere per la sua scarsa moralità una buona madre per i loro figli minorenni. Quella sera l’ex compagno sarebbe riuscito a entrare in casa della ragazza e l’avrebbe aggredita ma sarebbe fuggito dopo che la vittima avrebbe cominciato a filmarlo con il suo cellulare. Tornato sui suoi passi l’avrebbe nuovamente aggredita ma la ragazza sarebbe riuscita a divincolarsi e ad allontanare l’ex compagno, chiamando immediatamente i carabinieri.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA