Donna uccisa a colpi di fucile dentro casa, giallo nelle campagne di Belpasso

Una bracciante agricola romana di 40 anni è stata uccisa con uno o due colpi di fucile nelle campagne di Belpasso. Non chiaro se si tratti di un femminicidio: per ricostruire l’accaduto si parte dagli elementi in possesso agli investigatori che hanno cominciato a scavare nella vita della donna.

La vittima, separata, è madre di una bambina che vive in Romania. La donna pare sia stata uccisa nel casolare dove viveva, un’abitazione immersa nel verde delle campagne di contrada Ritornella, in territorio di Belpasso.

A ritrovarla nel pomeriggio di ieri sono stati alcuni colleghi di lavoro. Erano andati a cercarla perché la donna non si era presentata al lavoro. Preoccupati sono arrivati fino a quell’abitazione. Non ottenendo risposta sono entrati e hanno trovato il cadavere. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Paternò e i militari dell’Arma del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania che hanno effettuato i rilievi. L’indagine l’indagine è coordinata dalla Procura di Catania. Disposto, come prassi, l’autopsia sul cadavere. I carabinieri stanno ascoltando i colleghi di lavoro della vittima per avere un quadro chiaro sulla vita della donna e trovare un possibile movente che ha portato ad armare la mano dell’assassino.

