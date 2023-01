Biagio Conte, la camera ardente, il finerale e il lutto cittadino: Palermo onora il "suo" missionario laico

Una veglia di preghiera per Biagio Conte. Il momento di raccoglimento è in programma oggi, dalle 22 alle 24, in Cattedrale, dove domani saranno celebrati i funerali del missionario laico morto giovedì scorso al termine di una lunga malattia.

A presiedere le esequie, che saranno trasmesse in streaming anche sui canali dell’Arcidiocesi (YouTube, sito www.chiesadipalermo.it, pagina Fb Arcidiocesi di Palermo) sarà l'arcivescovo monsignor Corrado Lorefice.

«L'opera di fratel Biagio, incoraggiata e confermata dalla visita di Papa Francesco, manifesta il volto della Chiesa povera e dei poveri», ha detto il presule.

Oggi alle 19 la salma del missionario laico, a cui in questi giorni in centinaia hanno reso omaggio nella camera ardente allestita nella chiesa della missione in via Decollati, sarà trasferita in Cattedrale, a piedi, con un corteo accompagnato da una fiaccolata. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha disposto il lutto cittadino sino a domani, giorno delle esequie. Bandiere a mezz'asta anche nella sede della Presidenza della Regione siciliana, Palazzo d’Orléans a Palermo.

«Un doveroso gesto di riconoscenza - ha detto il governatore Renato Schifani - a un uomo che ha speso la vita per gli altri e il cui esempio sarà per il mio governo sempre fonte di ispirazione».



