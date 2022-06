Bimbo schiacciato dall'auto del padre, l'uomo indagato per omicidio colposo

È indagato per omicidio colposo il padre del bambino di due anni di Messina, morto la scorsa notte schiacciato dall’auto del padre. L’uomo era sceso per aprire il garage lasciando la macchina col motore acceso in folle e con l'altro figlio a bordo. Il ragazzino avrebbe inserito la marcia, l'auto ha fatto un balzo in avanti travolgendo il piccolo che era davanti al veicolo. Sul tragico incidente indaga la Procura di Messina, diretta da Maurizio de Lucia, che ha già delegato gli accertamenti sulla vicenda ai carabinieri e deciderà se disporre l’autopsia.

«E' il momento del dolore ed ogni altra questione è allo stato lontana dai pensieri degli assistiti». Lo afferma il legale della famiglia del bimbo di due morto dopo essere stato travolto dall’auto del padre a Messina in una dichiarazione al sito della Gazzetta del Sud, chiedendo alla stampa di «astenersi dal raccontare la dinamica della tragedia che, in assenza delle ricostruzioni che stanno operando gli inquirenti e del racconto dei presenti, rischia di risultare - in alcuni casi - anche fantasiosa».

