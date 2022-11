Blitz Terra Bruciata, Lupica Tonno ai domiciliari

Antonino Lupica Tonno era finito in carcere nell'ambito del blitz Terra Bruciata, che lo scorso messe ha colpito la frangia dei Laudani che opera a Randazzo. Il Riesame ha accolto parzialmente il ricorso del suo difensore, l'avvocato Francesco Marchese, disponendo gli arresti domiciliari. Nei suoi confronti infatti è rimasta in piedi l'accusa di spaccio di droga, mentre è caduto il reato associativo. Per questo è stata applicata una misura alternativa a quella che era stata emesse in sede di ordinanza del gip.

In queste settimane, dopo i vari interrogatori di garanzia, si sono svolte le udienze davanti al Tribunale della Libertà per analizzare le varie posizioni dei vari indagati arrestati dai carabinieri. Ancora una volta sono le estorsioni, purtroppo non denunciate, le attività illecite primarie del gruppo Sangani che rappresenterebbe da decenni, ormai, i Laudani in questa parte di Etna.

