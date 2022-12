Blitz Tuppetturu, Zacco torna libero

Il Tribunale del Riesame ha scarcerato Salvatore Zacco, difeso dall'avvocato Michele Pansera, dopo l'annullamento della misura cautelare emessa dal gup nell'ambito dell'inchiesta Tuppetturu dello scorso mese. L'indagato, che è tornato in libertà, è accusato di associazione mafiosa: per la precisione di essere intraneo al clan Brunetto di Giarre. Nei faldoni dell'inchiesta, condotta dal Gico della Guardia di Finanza, il nome di Zacco si trova come partecipante in diversi summit mafiosi organizzati per la spartizione dei proventi degli affari illeciti con il clan Cintorino. Sono le estorsioni il file rouge dell'operazione che ha anche portato al sequestro di alcune attività imprenditoriali. Le motivazioni del Tribunale della Libertà arriveranno tra 45 giorni.

