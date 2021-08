Blitz antidroga a Ribera, un intero quartiere in mano a banda di extracomunitari

I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno disarticolato una piazza di spaccio di droga in cui operavano cittadini extracomunitari che si erano impadroniti di un intero quartiere di Ribera, utilizzandolo come base operativa per l’attività di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

I militari dell’Arma hanno eseguito undici misure cautelari, compresi sei arresti, emessi dal Gip di Sciacca, su richiesta della locale Procura.

I dettagli dell’operazione antidroga - con perquisizioni e arresti - saranno illustrati in mattinata in conferenza stampa.

