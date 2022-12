Boiler di una caldaia esplode in un balcone: danni anche ad auto parcheggiate

Momenti di paura la scorsa notte in viale della Vittoria, nel centro di Agrigento, per l’esplosione del boiler di una caldaia che si trovava sul balcone di un’abitazione al terzo piano di uno stabile. L’incidente è avvenuto poco dopo le 2:30 del mattino e il boato è stato avvertito in tutta la zona svegliando le persone che dormivano. La deflagrazione ha letteralmente sventrato il balcone dell’appartamento, provocato danni all’immobile e alle auto parcheggiate in strada. Dalla palazzina si sono staccati infatti dei detriti che hanno colpito danneggiando tre autovetture in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che insieme a carabinieri e polizia, si sono occupati della messa in sicurezza della zona.

Foto da Grandangolo Agrigento

