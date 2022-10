Esplosione su barcone carico di migranti diretto a Lampedusa: morti 2 bambini

Una bombola di gas è esplosa su un barcone carico di migranti diretto a Lampedusa. Ci sono due bambini morti e un profugo gravemente ustionato. Lo confermano fonti della Capitaneria di Porto.

Pubblicità

Sul barcone con 37 persone a bordo ci sarebbero altri due bambini ustionati e cinque donne ferite, una grave che sta per essere portata a Palermo con l'elisoccorso e che secondo, le prime informazioni, sarebbe incinta.

Hanno uno e due anni le vittime della nuova tragedia. I piccoli, che erano su un barcone carico di migranti diretto verso le coste siciliane, sono deceduti a causa di gravissime ustioni dopo una forte esplosione.

La Capitaneria di porto che sta portando i 37 salvati verso molo Favarolo non ha certezza sulle dinamiche dell’incidente. E' stata aperta un’inchiesta per stabilire cosa abbia innescato l'incendio. In un primo momento si era diffusa la notizia dell’esplosione di una bombola, ma se fosse stata questa la causa, il barchino sarebbe colato a picco e le vittime sarebbero state molto più numerose. Verosimilmente - ma spetterà all’inchiesta chiarirlo - è andato a fuoco uno dei bidoni di benzina che era la scorta di carburante.

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza di altro reato. Sono queste le ipotesi di reato che vengono, al momento, avanzate dalla Procura della Repubblica di Agrigento che, con il facente funzioni Salvatore Vella, sta coordinando l’inchiesta aperta dalla Guardia costiera. Il capo dei pm sta coordinando il comando generale della Capitaneria, la Guardia costiera di Lampedusa e la Squadra Mobile che è 365 giorni all’anno presente sull'isola. "Ci sono due bambini piccolissimi morti bruciati e diversi feriti - conferma il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella - . I migranti sono stati trasbordati sulle unità di soccorso e il barchino è stato lasciato alla deriva ancora galleggiante". Nessuno ha certezza di quello che sia avvenuto sul quella carretta del mare, ma il fatto che il barchino sia stato lasciato alla deriva ancora galleggiante è indicativo del fatto che non può esserci stata una esplosione sul natante. Spetterà comunque all’inchiesta, che è stata appena aperta, fare chiarezza su cosa abbia determinato l’incendio a bordo.

«Il presidente della Commissione Europea venga a Lampedusa a vedere quello che succede. E’ un inferno. Sono sindaco da appena 100 giorni e ho già contato 5 morti». Lo ha detto il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, appresa la notizia dell’ennesima tragedia che si è registrata nelle acque antistanti a Lampedusa. "L'Europa deve fare immediatamente qualcosa, non è più possibile far morire la gente», ha aggiunto, sotto choc, Mannino che si trova a Linosa per una inaugurazione.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA