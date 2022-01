Bronte: strappa la collanina a un'anziana signora, scippatore incastrato da una telecamera

Un 55enne è stato arrestato da carabinieri di Adrano per rapina aggravata, in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania, su richiesta della locale Procura Distrettuale. L’uomo è accusato di avere, il 7 novembre 2021, sorpreso alle spalle una 77enne che camminava a piedi lungo la via Monsignor Saitta a Bronte strattonandola da una spalla, strappandole con forza due collanine d’oro e provocandole dolori ed escoriazioni al collo.

L'indagato è stato identificato grazie alla visione di un filmato registrato da una telecamera di sicurezza di un esercizio commerciale che ha ripreso l'aggressione. L’arrestato era conosciuto dai carabinieri di Adrano, Comune dove il 55enne risiede e dov'era tra l’altro sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.

