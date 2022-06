Bronte: travolta dalla sua stessa auto mentre scaricava la spesa, muore una donna

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al decesso di una signora brontese avvenuto questa mattina in via Udine. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la donna stava scaricando la spesa dalla sua Smart, quando la macchina è si improvvisamente rimessa in marcia trascinandola lungo la strada in discesa.

La donna ha gridato allarmando i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi, ma nel frattempo è deceduta travolto dalla sua stessa vettura. La via Udine è una strada in forte pendenza ed è probabile che la vittima non avesse inserito il freno a mano. Sul posto ci sono i carabinieri, i vvf, e la Polizia Locale che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica.

