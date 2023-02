Cade sugli scogli e muore: giallo sulla morte di un anziano a Santa Flavia

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Giovanni Sorce, l’uomo di 76 anni che è stato trovato in riva al mare questa mattina a Sant'Elia dopo essere caduto sugli scogli. L’uomo era da poco tornato da Desio in provincia di Monza per trasferirsi nella borgata di Santa Flavia. Le indagini sono condotte dalla compagnia di Bagheria.

Pubblicità

L'uomo secondo una prima ricostruzione dei fatti è morto dopo dopo essere scivolato finendo sugli scogli. Per l'uomo non c'è stato scampo. A dare l’allarme alcuni residenti che hanno visto il corpo tra gli scogli. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA