Calcio, sequestro beni conservativo di 2,35 mln di euro per il Palermo

Il Tribunale di Catania ha disposto il sequestro conservativo di 2,35 milioni di euro di beni della Hera Hora s.r.l., la holding che detiene la partecipazione della società Palermo Football Club, a garanzia del credito che la Italplaza Sports LLC dell’ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza ritiene di vantare dopo avere esercitato il diritto di recesso. Quello del tribunale etneo è il secondo grado di giudizio nella causa intentata dalla Italplaza dopo il rigetto integrale del primo grado in cui Di Piazza chiedeva il sequestro di 11,9 milioni di euro. Il provvedimento è stato adottato in base al «valore stabilito - si legge in una nota del Palermo - dal perito incaricato dal Tribunale di Palermo, dott.ssa Stefania Chiaruttini (euro 2,2 milioni) su richiesta di Hera Hora, volta a contrastare la pretesa del Sig. Di Piazza di ottenere 11,9 milioni di euro».

«Il Sig. Di Piazza - dice il presidente del Palermo Dario Mirri - non ha ragione di preoccuparsi: nessuno gli vuole togliere ciò che gli spetterà una volta che il tribunale avrà completato le sue verifiche definitivamente stabilendo il dovuto. Ma, per rassicurare i tifosi: in nessun caso tutto questo avrà riflessi sul Palermo, che deve essere tenuto al riparo da eventuali speculazioni o informazioni fuorvianti. Tale contenzioso infatti riguarda i soci di Hera Hora e non affligge in alcun modo il bilancio e la stabilità economica del Palermo».

