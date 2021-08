Caldo e incendi, un'altra giornata da bollino rosso su tutta la Sicilia

Ancora allerta rossa oggi, mercoledì 11 agosto, in Sicilia per il rischio incendi e ondate di calore. La Protezione Civile ieri ha emesso un avviso con bollino rosso per tutta l'isola e temperature percepite che toccheranno i 42/43 gradi.

Pubblicità

Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come malati e anziani come invece indica il bollino arancione. Quest’ultimo è stato iper esempio assegnato a Catania dal ministero, mentre Palermo è da bollino rosso. Ma sarà tutta la Sicilia a soffrirre la canicola.

A determinare quest’ondata di caldo è un anticiclone subtropicale africano che si è instaurato al centro del Mediterraneo e che nelle aree interne dell'Isola potrebbe tradursi in temperature percepite fino a 47-48 gradi.

Non ci sono però solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ma c'è anche la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento. Nello scenario più probabile delineato dagli esperti questa ondata di caldo è destinata a durare a lungo e potrebbe proseguire anche per alcuni giorni dopo Ferragosto.

Per difendersi dal caldo il ministero ribadisce alcune fondamentali regole: evitare di esporsi al caldo o al sole dalle 11 alle 18; non frequentare zone particolarmente trafficate, in particolare per le persone più fragili; uscire nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e evitando l’attività fisica all’aperto nelle ore più calde. Poi attenzione alla conservazione dei farmaci, bere abbondantemente, evitando bevande troppo fredde e quelle alcoliche. Importante poi seguire un’alimentazione leggera, preferendo la pasta e il pesce alla carne, evitando i cibi elaborati e piccanti. Quanto all’abbigliamento, il ministero della Salute suggerisce di indossare indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparandosi la testa con un cappello leggero di colore chiaro e utilizzando occhiali da sole.

L'emergenza incendi

Con il caldo sale anche l’emergenza incendi, con le fiamme che in Sicilia ieri sono tornate a colpire le Madonie, ma non solo. Proprio oggi il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli sarà a Palermo con il viceministro dello sviluppo economico, Alessandra Todde per mostrare la vicinanza dello Stato alle zone colpite dai roghi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA