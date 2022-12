Caltagirone, auto confiscata a chi abbandona i rifiuti

A Caltagirone è sempre più "tolleranza zero" nei confronti degli "sporcaccioni". L'Amministrazione comunale ha infatti adottato un provvedimento drastico a carico di chi abbandona i rifiuti per strada, deturpando l’ambiente e attentando al decoro dei luoghi. La delibera, come peraltro recentemente previsto da altri Comuni, facendo riferimento alle previsioni della legge 689/81 contempla il sequestro cautelare, nonché la successiva confisca, da parte della Polizia municipale, "delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione", tra le quali vanno per esempio annoverati i veicoli impiegati per l’abbandono dei rifiuti. Ciò potrà avvenire nei casi in cui la relativa sanzione non sia stata saldata entro la scadenza prevista. I beni confiscati saranno venduti, assegnati o devoluti a soggetti pubblici, secondo le norme che disciplinano la materia. "Si tratta - dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo - di un inasprimento ritenuto necessario nei confronti di coloro che, con le proprie condotte irresponsabili, continuano ad arrecare un grave danno alla città. Infatti la sanzione pecuniaria si rivela spesso inidonea a raggiungere le sue finalità di prevenzione, repressione e contestuale rieducazione. Siamo invece fiduciosi che il rischio - confisca abbia una funzione deterrente notevolmente superiore".

