Caltagirone, commerciante vittima di sorella e nipote: così gli hanno sottratto 627 mila euro

Hanno approfittato del momento di debolezza di un commerciante del settore delle calzature ultrasessantenne al quale sono riusciti a sfilare un patrimonio quantificato in almeno 627 mila euro. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, al termine di una indagine coordinata dalla Procura di Caltagirone, hanno deferito denunciato due calatini, madre e figlio, sorella e nipote della vittima, noti imprenditori operanti nel settore della vendita di carburanti e della ristorazione da asporto a Caltagirone, per circonvenzione di incapace e auto-riciclaggio.

Pubblicità

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone hanno ricostruito e portato alla luce, tramite accertamenti bancari, escussione di persone informate sui fatti, disamina di bilanci e documentazione contabile, nonché analisi di atti notarili di compravendita, il sisrtema grazie al quale i due sono riusciti ad appropriarsi, in tre anni, di 3 immobili di pregio nel cuore della zona commerciale di Caltagirone, il cui valore è stato stimato in oltre 300 mila euro, nonché di contanti per oltre 327 mila euro.

L’indagine ha fatto scoprire come madre e figlio approfittando di un momento di grave debolezza emotiva della loro vittima, storico commerciante del settore calzaturiero, dovuto sia a lutti familiari che all’aggravarsi delle condizioni cliniche del figlio, sono riusciti a far leva sulla sua fragilità impossessandosi, tramite operazioni finanziarie, anche con titoli al portatore e contratti di compravendita, del patrimonio.

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Caltagirone, hanno dimostrato come la maggior parte dei soldi siano stati immessi nelle casse della società di rivendita carburante e bar-tabacchi gestita dai due per riciclare il denaro accumulato e garantirsi un non indifferente vantaggio sulla concorrenza del settore economico di riferimento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA